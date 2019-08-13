Flamingoya yardım eli

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bitkin düşüp plaja inen "phoenicopterus roseus" cinsi flamingo, bir kişinin fark edip, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) aramasıyla bulunduğu yerden alındı. Beslenip güçlenmesi sağlandıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

İtalya'da yaşayan ve tatilini Kuşadası'ndaki Nazilli Sitesi'nde geçiren Emel Serio, plajda gezinen, ancak uçmayan yalnız bir flamingo olduğunu görünce meraklandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) arayan Serio, bir flamingonun plaja indiğini belirterek, herhangi bir sorunu olabileceği konusunda bilgi verdi. EKODOSD görevlileri bölgeye gelerek, flamingoyu aldı. Genel bakımı yapılan flamingo, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.

EKODOST yetkilisi Bahattin Sürücü, "Flamingoya yaptığımız sağlık kontrollerinde kötü bir bulguya rastlamadık. Güçsüz ve besinsiz kaldığından 2 gün EKODOSD'ta misafir ettik. Balık ve karideslerden oluşan bir karışım yiyecek verdik. İçinde su olan bir bebek küvetine koyarak, besinleri kendisinin yemesini sağladık. Bölgemizde Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü flamingoların önemli beslenme alanları arasında bulunmaktadır. Biz de flamingoyu doğal beslenme alanlarından biri olan Büyük Menderes Deltası'na götürdük. Deltanın tuzlu ve besin dolu sularında hemen beslenmeye başladı. Bir süre sonra yanına bir arkadaş buldu. Karina dalyanının üzerinde uçarak gitti" dedi.

Öte yandan yetkililer gelinceye kadar Ateş Nazlı adlı çocuk flamingoyla yakından ilgilendi. Ateş Nazlı'ya, EKODOSD'un teşekkür belgesi verildi.

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DHA