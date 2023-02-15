Flamur Dzelili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flamur Dzelili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flamur Dzelili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flamur Dzelili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flamur Dzelili 9 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flamur Dzelili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flamur Dzelili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Flamur Dzelili'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Flamur Dzelili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Flamur Dzelili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flamur Dzelili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flamur Dzelili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kalmar AIK

1 Ağu 2017 yılında Östers IF U19

25 Ocak 2019 yılında Oskarshamns AIK

19 Mart 2019 yılında Högsby IK

30 Kasım 2019 yılında Oskarshamns AIK

8 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

19 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

Flamur Dzelili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flamur Dzelili şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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