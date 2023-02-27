Flamur Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flamur Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flamur Gashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flamur Gashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flamur Gashi 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flamur Gashi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. Flamur Gashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Flamur Gashi'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Flamur Gashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flamur Gashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flamur Gashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flamur Gashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2019 yılında FC Ballkani

21 Ocak 2021 yılında FC Malisheva

Flamur Gashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flamur Gashi şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Flamur Gashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Liria

Kosova U19 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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