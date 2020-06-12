Flaş gelişme! Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi

Koronavirüs salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine geçildi. Bu doğrultuda sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı, faaliyetlerine ara veren işletmeler de yeniden açıldı. Ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlarken, koronavirüs vaka sayılarının 800-900'lü rakamlarda kalması birtakım tedbirlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

YÜZDE 20'LİK KESİM KURALLARI İHLAL ETTİ

Önceki gün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında da, tedbirlerin gevşetilmesinin etkisi masaya yatırıldı. Birçok sınırlamanın kaldırılması ile birlikte tüm Türkiye’de yaşanan yoğunluğun vaka tablosunda olumsuz değişime yol açmamasına rağmen, vaka sayılarının belli bir bantta takılıp kaldığına dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmelerde, 20 Mayıs’tan bu yana vaka sayılarının 800-900’lü rakamlar arasında gidip geldiği, bunun ana nedeninin ise toplumda yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesi olduğu belirtildi.

"LOKAL OLARAK KURALLARA UYMAYANLAR VAR"

Sağlık Bakanlığının yaptığı modellemelerde haziranın ortasına kadar günlük vaka sayısının 500’lü rakamlara inmesi, temmuz başı itibarıyla ise 100’ün altına düşmesi öngörülüyordu. Ancak asker uğurlamaları, ‘geçmiş bayramın mübarek olsun’ ziyaretleri, taziye, nişan gibi kapalı alanlarda yapılan bazı toplu faaliyetler ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması nedeniyle oluşan yığılmalar vaka tablosunun 800-900’lü rakamlarda direnç göstermesine sebep oldu. Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde “Bu açılımların çok fazla olumsuz yansıması olmadı. Açılımlar, vakaların azalma hızını düşürdü. Bunun tek sebebi ihmaller. Bu ihmaller yaygın değil. Aksi hâlde İran’da olanlar bizde de olurdu. Lokal olarak kurallara uymayanlar var” görüşü dile getirildi.

TEDBİRLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bilim Kurulu üyeleri bu direncin kırılması için özellikle kapalı alanlarda maske takmayanlara cezai yaptırım uygulanması, vakaların öngörülmeyen bir şekilde arttığı ve potansiyel kümelenmelerin yaşandığı illerde gerekirse sokağa çıkma yasağı dâhil, bazı tedbirlerin uygulanması önerisinde bulundu.

İKİNCİ DALGA BEKLENMİYOR

Türkiye’de ikinci bir dalganın sonbahardan önce gelmeyeceği, yaz mevsiminde yaşanacak vaka değişimlerinin birinci dalganın kendi içindeki ‘dalgaları’ olarak görüleceği değerlendirmesi de yapılıyor. Uzmanlar “İkinci dalgayı şu anda beklemiyoruz. İkinci dalga dediğimiz şey, sonbaharda olur. Ama bu dalganın birinci dalga kadar etkili olmayacağı tahmin ediliyor. Birinci dalganın üçte biri oranında etkisi olmasını bekliyoruz” görüşünü dile getiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi