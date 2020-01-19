Flaş gelişme! Libya'da petrol akışı durduruldu

Berlin'de Libya Konferansı devam ederken flaş bir gelişme yaşandı petrol akışı tamamen durdu. Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti.

Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükselirken, Libya'da Berlin zirvesi sürerken son dakika haberi geldi. Libya'da petrol sahaları kapatılırken, petrol akışı tamamen durdu.

HAVAN SALDIRISI DÜZENLENDİ

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

PETROL AKIŞI DURDURULDU

Libya'da günde ortalama 400 bin varil petrol üreten iki petrol sahası kapatıldı.

Libya'nın güneyindeki aşiretleri temsil eden bir grup, El Sahara ve El Feel petrol sahalarının kapatıldığını duyurdu. İki sahanın kapatılması, Uluslararası Barış Zirvesi öncesi Libya'dan bütün petrol akışının durdurulması anlamına geliyor.

PETROL TERMİNALLERİ DE CUMA GÜNÜ KAPATILMIŞTI

Ülkenin doğusundaki petrol terminalleri de cuma günü kapatılmıştı.

Libya'nın güneyindeki iki petrol sahasından günde ortalama 400 bin varil petrol pompalanıyor. Cuma günü ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Hafter'e bağlı aşiretler, bölgedeki pek çok petrol terminalini ve güneydeki üretim sahalarını ele geçirmişti.

Libya'da petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, yayımladığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı gruba yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla beş ayrı petrol ihraç limanının kapatıldığını duyurdu.

Ülkedeki petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması istendi.