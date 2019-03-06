TOKİ başvuruları nereye yapılıyor? TOKİ başvuru 2019 şartları nelerdir?

TOKİ 50 bin yeni konut yapacağını açıkladı. Binlerce vatandaş TOKİ'nin uygun fiyatlı konutlarına başvuru yapmak için uğraşıyor. Herkesin merakla aradığı konu TOKİ başvuru şartları nelerdir? Emekliler TOKİ'ye nasıl başvurabilir? İşte merak edilen TOKİ 2019 başvuru şartları hakkında her şey haberimizde...

TOKİ BAŞVURULARI 2019 NASIL YAPILIR? KİMLER BAŞVURABİLİR? TOKİ BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı 50 bin konutluk TOKİ projesine başvurular bugün başlıyor. Projenin detaylarını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek.Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek." ifadesini kullandı.

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE KONUT YAPACAK?

TOKİ tarafından yapılacak 50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da olacak. Şehit ailelerine, gazilere ve emeklilere yönelik kontenjan olacak.

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR? KİMLER TOKİ'YE BAŞVURABİLİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin TOKİ konutu için başvuruların 19 Nisan'a kadar süreceğini söyledi. Başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden yapılacak.

TOKİ EMEKLİLER NASIL BAŞVURABİLİR? HANGİ EMEKLİLER BAŞVURABİLİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit

Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

TOKİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.

TOKİ MÜJDESİ DAR GELİRLİ VATANDAŞI SEVİNDİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Kurum "50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalrından satır başları;

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.

Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler.

Biz 50 bin konutluk projeyi yatay şehirleşme anlayışıyla bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak şekilde az katlı 4-5'i geçmeyen örnek bir şehircilik anlayışını tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz.

Başvuru sahiplerimiz başvuracakları proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2-1 konutlarımız için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 500 lira, 3+1 konutlarımız için de 1000 lira başvuru ücreti alacağız.

2+1 konutlarımız için en fazla 4500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor. 3+1 de gelir şartımız yok.

50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da yapılacak.

2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor. Projenin mevkiiyle konumuyla ilgili değişiyor.

Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 50 bin konutun talebi toplanacak.

Her yıl 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İmar barışına 9 milyon 124 bin kişi 17,5 milyar liralık başvuru yaptı.

Hedefimiz plastik poşet kullanımını yüzde 90 azaltmak. bugüne kadar plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Sıfır atık projesiyle 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye iş sağlayacağız.

Emlak Bankası, Emlak Katılım Bankası olarak çalışmalara başlayacak.