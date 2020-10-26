Flaş iddia! DEVA Partisi ilçe başkanlarından 200 bin TL istedi

Türk siyasetine yeni katılan partilerden olan DEVA Partisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre DEVA Partisi Genel Merkezi, ilçe başkanlarından 200 bin TL ücret istedi. Söz konusu talep karşısında ilçe başkanlarının şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.

İLÇE BAŞKANLARI RAHATSIZ OLDU

Bu durumun ilçe başkanlarında rahatsızlığa yol açtığı ve bazı ilçe başkanlarının istifalarını genel merkeze gönderdiği belirtildi. Ayrıca bazı ilçe başkanlarının da istifa etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA YOK

İddialar hakkında Genel Merkez'den resmi bir açıklama yapılmazken neler olacağı büyük merak konusu.