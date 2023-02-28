Flaş iddia: Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyor mu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı iddia edildi. Bu konuda parti cephesinden açıklama geldi.

Melahat Ersoy
Editör
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Flaş iddia: Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyor mu?

Aralık ayında yaptığı anketlerde partisinin baraj sorunu olmadığını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Flaş iddia: Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyor mu?

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK İDDİASI

Erbakan'ın Diriliş Postası'nın iddiasına göre cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, parti seçmenini Milli Görüş'e en yakın adaya oy vermesi konusunda yönlendireceği belirtildi.

Flaş iddia: Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyor mu?

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Konuya ilişkin olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin, Radyo Sputnik’te Öğle Ajandası yayınına telefon ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Doğan Bekin, Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığından çekileceğine yönelik iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir haberin doğru olma olasılığı yoktur. Asparagas. Genel Başkanımızın ve parti teşkilatlarımızın seçime yönelik çalışmaları devam etmektedir. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın birinci ağızdan söylemediği haberlerin kamuoyu tarafından itibar edilmemesi gereklidir" diye konuştu.

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