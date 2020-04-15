Flaş iddia! Galatasaray Mert Hakan Yandaş ile anlaştı

Galatasaray'dan flaş bir haber geldi. Koronavirüs nedeniyle tüm ligler ertelenirken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamasına da başladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddiaya göre ilk transferini yaptı.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Sivasspor'da gösterdiği başarılı performans ile kendinden sıkça söz ettiren Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşıldı. 25 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın taşıdığı 8 numaralı formayı terletecek.

4 SENELİK SÖZLEŞME

2017 yılından beri Sivasspor forması terleten genç oyuncu, kırmızı beyazlı ekiple sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde taraflar, 4 senelik sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994, doğumlu ve Sivasspor'da orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Mert Hakan Yandaş doğum tarihi: 19 Ağu 1994

Mert Hakan Yandaş kaç yaşında: 25 yaşında

Mert Hakan Yandaş boyu: 1,74 m

Mert Hakan Yandaş nereli: Osmangazi, Bursa

Mert Hakan Yandaş mevkii: Orta saha

Mert Hakan Yandaş alt yapı kariyeri:

2006–2011 Bursa Güven

2011–2012 Yeşil Bursa

Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyeri:

2012-2013 Yeşil Bursa 17 maç,1 gol

2013-2015 Altınordu 4 maç

2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 26 maç 13 gol

2015-2016 Tirespor 1922 34 maç 21 gol

2016-2017 Menemen Belediyespor 35 maç

2017- Sivasspor 46 maç 5 gol