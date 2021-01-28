Flaş iddia! TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyircili oynatmayı planlıyor

Koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 1 yıldır seyircisiz oynanan Türkiye Süper Ligi'nde, mart ayında seyircili maçlara ilişkin yeni gelişmeler yaşanabilir. Maçların seyircili oynanmasına ilişkin yoğun çalışmaların sürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu'nda, yeni bir planlama yapıldı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, yeni planlamaya göre, 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması gündeme geldi. TFF'nin üzerinde çalıştığı bu planlama devreye girerse, 21 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili oynanabilecek.

LOCALARA SEYİRCİ ALINMIŞTI

Sezonun ilk yarısında yalnızca localara belli sayıda seyircinin alındığı maçlara tanık olmuştuk. Ancak Kovid-19 vakalarının tekrar artış göstermesiyle birlikte bu karardan da vazgeçilmiş ve maçlar tamamen seyircisiz hale gelmişti.

Nihat Özdemir, Süper Kupa'da oynanan Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, aşılanmış seyircilerin maçlara girebilmesi seçeneği üzerine çalıştıklarını aktarmıştı.