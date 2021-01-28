Galatasaray, ligin ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyorY kuşağı nedir? | Hangi yıl doğanlar y kuşağındadır? | Y kuşağı özellikleri nelerdir?Yeni yılda binlerce kişiye iş imkanı: 2021 kamuya güncel personel, memur alımı listesiMostafa Mohamed için resmi açıklama geldi: 'Galatasaray'a gönderilmeyecek'Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 bin kişiye yeni iş kapısı...Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal, 2021 enflasyonu tahminini açıkladıElektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞSurvivor 15. bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak| 28 Ocak Perşembe 2021Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den Whatsapp sözleşmesi çıkışı: Çifte standarttır
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Flaş iddia! TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyircili oynatmayı planlıyor

Flaş iddia! TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyircili oynatmayı planlıyor

Yaklaşık bir yıldır seyircisiz oynanan Süper Lig'de, önümüzdeki ay yeni gelişmeler yaşanabilir. Fanatik'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, 13 Mart'tan sonra maçları %30 kapasite ile seyircili oynatabilir.

Flaş iddia! TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyircili oynatmayı planlıyor

Koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 1 yıldır seyircisiz oynanan Türkiye Süper Ligi'nde, mart ayında seyircili maçlara ilişkin yeni gelişmeler yaşanabilir. Maçların seyircili oynanmasına ilişkin yoğun çalışmaların sürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu'nda, yeni bir planlama yapıldı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, yeni planlamaya göre, 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması gündeme geldi. TFF'nin üzerinde çalıştığı bu planlama devreye girerse, 21 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi seyircili oynanabilecek. 

LOCALARA SEYİRCİ ALINMIŞTI

Sezonun ilk yarısında yalnızca localara belli sayıda seyircinin alındığı maçlara tanık olmuştuk. Ancak Kovid-19 vakalarının tekrar artış göstermesiyle birlikte bu karardan da vazgeçilmiş ve maçlar tamamen seyircisiz hale gelmişti. 

Nihat Özdemir, Süper Kupa'da oynanan Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, aşılanmış seyircilerin maçlara girebilmesi seçeneği üzerine çalıştıklarını aktarmıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT