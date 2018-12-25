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  3. flaş...Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu

flaş...Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu

Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak.

flaş...Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu

Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.


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