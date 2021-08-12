FLAŞ! Selde derenin kenarındaki yıkılmış binada 2 çocuk mahsur kaldı!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşandı. Dere yatağında bulunan birden fazla bina çöktü, ağır hasar alan bölge havadan görüntülendi. Yıkılan evlerde ise kurtarılmayı bekleyen çocukların olduğu iddia ediliyor.

"BU BİNALARDA ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Twitter’da Fatih Karaalioğlu adlı bir hesap çöken binalardaki çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Karaalioğlu, “Çocuklarımız enkazda. Dün çöken binaya saat gece 4 de afad botu ulaştı. Başka giden yok. 5 kişi ekipmansız çalışma yapıyormuş. Bu binalarda çocuklarımız var. Yardım edin.” dedi.

Çöken binalarda yeğenlerinin de bulunduğunu belirten Karaalioğlu itfaiyenin derenin karşısına geçemediğini belirterek, “Lütfen buraya ulaşalım. 5 kişilik bir ekiple olmaz bu” dedi.