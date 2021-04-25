Yayın hayatını 2019 yılında durdurma kararı alarak sevenlerini yasa boğan Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Televizyon dünyasının en eğlenceli kanalı olarak anılan ve hiçbir olumsuzluktan etkilenmeyen Flash TV'nin bu kararı üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında Flash TV açılacak mı? Flash TV ne zaman açılacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

FLASH TV AÇILACAK MI?

Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğ tarafından yapılan açıklama ile doğrulanan bilgiye göre, Flash TV bu yaz yayın hayatına geri dönme kararı aldı. Plana göre kanalda sunuculuk yapmış isimlerden biri, kanalın genel müdürlüğünü üstlenecek.

Medyakoridoru’na konuşan iş insanı Göktuğ, formatın yine eğlence odaklı olacağını bildirdi. Kanal, gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün’e genel müdürlük teklifi sundu. Aygün’den ise henüz yanıt gelmediği öğrenildi.

FLASH TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Hakan Aygün, 2009-2010 yılları arasında kanalda haber sunuculuğu yapmıştı. Şimdi ise yönetici pozisyonunda olacak. Kanalın içeriğine dair yeni bilgileri zaman gösterecek. Flash TV, mevcut planlara göre önümüzdeki temmuz ayında yayına başlayacak.