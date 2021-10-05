Flash TV ekrana geri dönüyor! Billboardlarda yerini aldı! Yeni logosu ve kadrosuyla dikkat çekiyor!
Yayın hayatına 2019 yılında son veren Flash TV geri dönmek için hazırlıklara başladı. Billboardlarda yerini almaya başlayan Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu dikkat çekti.
2019 yılında yayın hayatını bitiren Flash TV, eski yayın anlayışını bırakarak haber ve mizahın birlikte olacağı yeni bir formatla geri dönüyor.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Yeni logosu ve kadrosu reklam panolarına aslan Flash TV'nin yayına başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Yeni formatıyla dikkat çeken kanalın şu ana kadar, Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
Öte yandan kadroda yer alan Atilla Taş, sosyal medya hesabından "Çok yakında" diyerek bir fotoğraf paylaştı.