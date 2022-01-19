Flash TV'nin patronu Ömer Ziya Göktuğ vefat etti. Üzücü haberi alan vatandaşlar arama motorlarına sarıldı. Flash TV Ömer Ziya Göktuğ kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak edilirken ölüm sebebi de merak konusu oldu. Peki, Flash TV Ömer Ziya Göktuğ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte, Ömer Ziya Göktuğ'un biyografisi...

FLASH TV ÖMER ZİYA GÖKTUĞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, ÖMER ZİYA GÖKTUĞ'UN BİYOGRAFİSİ...

Ömer Ziya Göktuğ, 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Göktuğ, daha öğrencilik döneminde ticaretle ilgilenmeye başladı. 1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurdu.

Tekstil'den elini ayağını çeken Göktuğ, 1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde çalışmalar gösterdi. Bursa'da Tower Plaza'yı inşa etti.

1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu. Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.

Ömer Ziya Göktuğ, 69 yaşında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Ömer Ziya Göktuğ'un ölüm sebebinin doğal nedenlerden olduğu biliniyor.