FLASH TV'de Al Sana Haber krizi yaşanıyor. Moderatör Seyhan Soylu Al Sana Haber'in FLASH TV'den ayrıldığını duyurdu ve programın YouTube'ddan devam edeceğini açıkladı. Bunun üzerine, yayınlandığı ilk günden itibaren herkes tarafından izlenen ve gündemde kalmayı başaran Al Sana Haber programının neden olmadığı merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde 'FLASH TV'de Al Sana Haber neden yok? Al Sana Haber yayından mı kaldırıldı?' sorularının yanıtına yer verdik...

FLASH TV AL SANA HABER NEDEN YOK? AL SANA HABER YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Moderatör Seyhan Soylu Al Sana Haber'in FLASH TV'den ayrıldığını açıkladı.'Mobbing' uyguladığını söyleyen Sisi, kanal yönetiminin CHP'den para almak için AK Parti lehine yorum yaptırmak istemediğini ileri sürdü.

FLASH TV'de yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Al Sana Haber programı yayın hayatına YouTube'dan devam edeceği öğrenildi. Soylu, kanal yönetimine ateş püskürerek, siyasi mobbing gördüğünü ifade etti.

Can Ataklı ve Hakan Aygün isimlerini vurgulayan Sisi, kanal yönetiminin CHP'den maddi fon aldığı için programda AK Parti'ye yönelik olumlu herhangi bir söylem olmasını istemediklerini ileri sürdü. Programın sunucularından Nihat Doğan da Seyhan Soylu'ya destek vererek, Kürtlerle ilgili programın ilk bölümlerindeki çıkışlarına kanal yönetiminden sansür geldiğini iddia etti ve Can Ataklı'ya 'kafatasçı, faşist' diye seslendi.