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  3. FLASH TV'deki Nihat Doğan - Tuğba Ekinci kavgasının ardından mesajlar ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses örneği dikkat çekti!

FLASH TV'deki Nihat Doğan - Tuğba Ekinci kavgasının ardından mesajlar ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses örneği dikkat çekti!

FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber'de sular durulmuyor. Tuğba Ekinci programdan ayrılırken yerine Nurseli İdiz getirildi ayrıca kavga sonrası mesajlaşmalar da ifşa oldu.

FLASH TV'deki Nihat Doğan - Tuğba Ekinci kavgasının ardından mesajlar ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses örneği dikkat çekti!

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın FLASH TV'de sunduğu 'Al Sana Haber' adlı program her yayınıyla olay olmaya devam ediyor. Canlı yayında Tuğba Ekinci ve Nihat doğan arasında Türk-Kürt polemiği yaşanmış Tuğba Ekinci sinirlenerek yayını terk etmişti.

NURSELİ İDİZ GELDİ

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'yla tartışan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti. Tuğba Ekinci yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.

FLASH TV'deki Nihat Doğan - Tuğba Ekinci kavgasının ardından mesajlar ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses örneği dikkat çekti!

MESAJLAR İFŞA OLDU

Tüm bu olayların ardından Seyhan Soylu ise Whatsapp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci’nin kavgalarını ifşa etti. Tuğba Ekinci Whatsapp grubundan çıkarıldı.

FLASH TV'deki Nihat Doğan - Tuğba Ekinci kavgasının ardından mesajlar ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses örneği dikkat çekti!

"KÜRDÜN EN BÜYÜK DÜŞMANI KÜRT'TÜR"

Tuğba Ekinci'nin mesajlarda "Kürdün en büyük düşmanı Kürttür. Başta İbrahim Tatlıses ibreti alemde az çekmedi kendi memleketlisinden çektiği kadar, çaylaklar yaşayarak öğrenecekler" dedi.

Nihat Doğan ise "Programda olmayan insanları sayfadan atalım" deyince Ekinci sinirlenerek,  "Cümleni dikkatli kur" şeklinde tepki gösterdi.

FLASH TV'deki Nihat Doğan - Tuğba Ekinci kavgasının ardından mesajlar ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses örneği dikkat çekti!

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