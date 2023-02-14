Flavien Boyomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavien Boyomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavien Boyomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavien Boyomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavien Boyomo 7 Ekim 2001 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Flavien Enzo Thiedort Boyomo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavien Boyomo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Flavien Boyomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Flavien Boyomo'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Flavien Boyomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Flavien Boyomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Flavien Boyomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavien Boyomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Blackburn Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Blackburn U18

1 Temmuz 2020 yılında Blackburn U21

1 Ağu 2020 yılında Albacete

Flavien Boyomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavien Boyomo şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Toulouse FC (-2016), Blackburn Rovers (2016-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.