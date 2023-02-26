Flavien Kongoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavien Kongoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavien Kongoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavien Kongoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavien Kongoza 23 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Flavien Jean Kouassi Kongoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavien Kongoza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flavien Kongoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Flavien Kongoza'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi 18 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Flavien Kongoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavien Kongoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flavien Kongoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavien Kongoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2019 yılında Aduana Stars

19 Ağustos 2022 yılında Berekum Chelsea

Flavien Kongoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavien Kongoza şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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