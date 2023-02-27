Flavio Alcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Alcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Alcedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Alcedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Alcedo 19 Ocak 2003 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Flavio Gabriel Alcedo Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Alcedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Flavio Alcedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Flavio Alcedo'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Flavio Alcedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flavio_alcedo17/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100004741995214

Flavio Alcedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio Alcedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Flavio Alcedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio Alcedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

Flavio Alcedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Alcedo şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Flavio Alcedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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