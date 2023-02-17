Flavio Caserta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Caserta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Caserta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Caserta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Caserta 22 Ağu 2003 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Caserta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Graf Sports International yapmaktadır. Flavio Caserta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Flavio Caserta'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Flavio Caserta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio Caserta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flavio Caserta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio Caserta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2019 yılında Aarau U18

12 Ağu 2020 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

18 Ağu 2022 yılında FC Aarau

19 Ağu 2022 yılında SC YF Juventus

7 Şubat 2023 yılında FC Aarau

8 Şubat 2023 yılında SC Kriens

30 Haziran 2023 yılında FC Aarau

Flavio Caserta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Caserta şuan SC Kriens takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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