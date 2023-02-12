Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Flavio Ciampichetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Ciampichetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Ciampichetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Ciampichetti 7 Mart 1988 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Flavio Germán Ciampichetti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Ciampichetti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flavio Ciampichetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Flavio Ciampichetti'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Flavio Ciampichettiboyu ve yaşı kaç

Flavio Ciampichetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Flavio Ciampichetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Flavio Ciampichetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio Ciampichetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2010 yılında Douglas Haig

1 Ocak 2011 yılında CSD La Emilia

1 Temmuz 2011 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2014 yılında Quilmes

30 Ocak 2015 yılında Guillermo Brown

18 Ocak 2016 yılında Antofagasta

26 Ocak 2019 yılında CD Macará

1 Temmuz 2019 yılında KAS Eupen

21 Eylül 2020 yılında CyD Leonesa

28 Ağu 2021 yılında CD Puerto Montt

22 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

Flavio Ciampichetti kimdir

Flavio Ciampichetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Ciampichetti şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Flavio Ciampichetti nereli

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