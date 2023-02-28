Flavio Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Fernandez 6 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Flavio Abraham Fernández Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flavio Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Flavio Fernandez'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Flavio Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flaviofa063/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100015982381703

Flavio Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Flavio Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2020 yılında Alianza Atl.

Flavio Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Fernandez şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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