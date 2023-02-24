Flavio Mecja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Mecja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Mecja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Mecja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Mecja 15 Nisan 2001 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Flavio Meçja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Mecja Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Flavio Mecja, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Flavio Mecja'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Flavio Mecja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio Mecja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flavio Mecja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio Mecja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KS Besa

4 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Flavio Mecja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Mecja şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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