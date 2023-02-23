Flavio Paixao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Paixao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Paixao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Paixao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Paixao 19 Eylül 1984 tarihinde Sesimbra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Flávio Emanuel Lopes Paixão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Paixao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Flavio Paixao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 8 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Flavio Paixao'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Flavio Paixao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio Paixao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Flavio Paixao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio Paixao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2006 yılında Villanovense

1 Temmuz 2007 yılında Real Jaén CF

1 Ocak 2008 yılında Benidorm

1 Temmuz 2009 yılında Hamilton Acad.

1 Nisan 2012 yılında Tractor Sazi

7 Mart 2014 yılında Slask Wroclaw

8 Şubat 2016 yılında Lechia Gdansk

Flavio Paixao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Paixao şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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