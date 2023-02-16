Flavio Paoletti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Paoletti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Paoletti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Paoletti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Paoletti 16 Ocak 2003 tarihinde San Benedetto del Tronto şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Paoletti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flavio Paoletti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Flavio Paoletti'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Flavio Paoletti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flavio_paoletti/

Flavio Paoletti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio Paoletti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flavio Paoletti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio Paoletti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sampdoria U17

1 Eylül 2020 yılında Sampdoria U19

2 Ocak 2023 yılında Sampdoria

Flavio Paoletti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Paoletti şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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