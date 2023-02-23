Flavius Croitoru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavius Croitoru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavius Croitoru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavius Croitoru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavius Croitoru 13 Temmuz 1992 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Flavius Dănuţ Croitoru şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavius Croitoru Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Flavius Croitoru'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Flavius Croitoru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavius Croitoru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Flavius Croitoru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavius Croitoru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Arges

1 Temmuz 2013 yılında CS Mioveni

28 Ağustos 2020 yılında FC Arges

1 Temmuz 2022 yılında CS Mioveni

Flavius Croitoru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavius Croitoru şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.