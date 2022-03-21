Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Tanımı;

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Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Maaşları

Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.75

Meslek Adı :

Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; flekso baskı öncesi süreçlerinin teknik kontrollerini yapan, malzeme ve donanım tedarik eden, flekso baskı öncesi personelinin ve flekso baskı öncesi süreçlerinin teknik yönetimi ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemlerinin alınmasını sağlamak,

b) Birimin iş programını hazırlamak,

c) Flekso baskı öncesi süreçlerinde koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak,

d) Birimin i? programını hazırlamak,

e) Flekso baskı öncesi süreçlerinde koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak

f) Bitmiş işlerin sevkini sağlamak,

g) Yapılan işlemlerin arşivlenmesini sağlamak,

h) Flekso baskı öncesi birimi ekibini/ekiplerini yönetmek,

i) Ekip elemanları arasında görev dağılımı yapmak,

j) Vardiyaları mesaileri ve izinleri düzenlemek,

k) Ekipte işe alım uygulamalarını desteklemek,

l) Ekip elemanlarının performansını desteklemek,

m) Birimin malzeme ve ekipman tedarikini sağlamak,

n) Birimin malzeme, stok ve ihtiyaç durumunu izlemek,

o) Satın alınan/alınacak malzemelere uygunluk teyidi vermek,

p) Kullanılan makine ve donanımların periyodik kontrol ve bakımlarının yapılmasını sağlamak,

q) Arızalanan makine ve donanımların onarılmasını sağlamak,

r) Baskı makinelerine ilişkin yazılım ve donanımların güncellenmesini sağlamak

s) Birimin yeni makine ve donanımının kurulum ve söküm sürecini organize etmek,

t) Atıl makine ve teçhizatın değerlendirilmesini sağlamak,

u) Flekso baskı öncesi işlerinin teknik değerlendirme ve kontrolünü yapmak,

v) Provanın siparişe uygunluğunu kontrol etmek,

w) Film kontrolü yapmak,

x) Kalıp/klişe kontrolü yapmak,

y) Flekso baskı öncesi işlerinin teknik değerlendirme ve kontrolünü yapmak,

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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