Flekso Kalıp Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Flekso Kalıp Operatörü görev tanımı nedir, Flekso Kalıp Operatörü ne iş yapar, Flekso Kalıp Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Flekso Kalıp Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Flekso Kalıp Operatörü Tanımı;

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Flekso Kalıp Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Flekso Kalıp Operatörü Maaşları

Flekso Kalıp Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Flekso Kalıp Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Flekso Kalıp Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.05

Meslek Adı :

Flekso Kalıp Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Flekso kalıp üretimi için iş organizasyonu yapan, flekso kalıp/klişe üretimi süreçlerindeki hazırlık işlemleri ve kalıp/klişe üretimi ile üretim sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Flekso Kalıp Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak,

b) Günlük iş planı yapmak,

c) Kalıp üretimi için malzeme ve ekipman temin etmek,

d) Kalıp/klişe yapımında kullanılacak makine ve donanımları üretime hazırlamak,

e) Analog kalıp/klişe üretiminde kullanılacak filmleri kontrol etmek,

f) Dijital kalıp/klişe üretimi için dijital ortamda kontrol yapmak,

g) Montaj planı hazırlamak,

h) Çözücü (solvent) testleri yapmak,

i) Kalıp/klişe üretmekiçin; kalıp/klişe rölyef derinliğini ayarlamak, görüntüyü kalıp/klişeye aktarmak, kalıp/klişe yıkamak/indirgemek, kalıp/klişe fırınlamak/kurutmak, klişenin ön yüzünü temizlemek, kalıp/klişeyi dinlendirmek, son poz vermek (finishing), kalıp/klişenin arkasını temizlemek, kalıp/klişeyi kesmek kalıp/klişeyi istiflemek,

j) Kalıp/klişe üretim sonrası işlemlerini yapmak,

k) Kalıp/klişenin baskıya uygunluğunu kontrol etmek,

l) Kalıp/klişeyi montajlamak,

m) Kalıp/klişe bağlamak,

n) Kalıp/klişeyi teslim etmek,

o) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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