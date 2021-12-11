Fenerbahçe Floki Coin ile sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu. Floki, bu anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe Erkek Futbol Takımının 2021/2022 sezonu boyunca konç sponsoru oldu. Gerçekleşen bu anlaşmanın ardından vatandaşlar Floki Coin hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu bağlamda, Floki Coin nedir? Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Floki Coin nereden, nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

FLOKI COIN NEDİR?

Floki Coin ya da Floki Inu kendisini halkın kripto parası olarak tanımlıyor. Floki Coin Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'tan ilham alan Shiba Inu ve Dogecoin'e benzer olarak köpek temalı (şaka misyonlu) kripto para türlerinden birisidir.

Dünyada çığır açacak bir kripto platformu olduğunu iddia eden Floki Inu, Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın yürüttüğü Million Garden Movement projesinin ortağıdır.

FLOKİ COİN NEREDEN, NASIL ALINIR?

Floki Inu iki şekilde satın alınabilmektedir.

İlki hepimizin aşina olduğu merkezi kripto borsalarından temin etmek.

Diğer seçenek ise PancakeSwap ve UniSwap gibi merkeziyetsiz kripto borsalarından satın almak.

FLOKI COIN ANLIK FİYAT

Floki Coin 11 Aralık 2021 saat 13.11 itibariyle 0.001685 TRY'dir.