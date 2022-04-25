Florakültör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Florakültör görev tanımı nedir, Florakültör ne iş yapar, Florakültör olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Florakültör mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Florakültör Tanımı;

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Florakültör Maaşı Ne Kadar? 2022 Florakültör Maaşları

Florakültör maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Florakültör maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Florakültör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.21

Meslek Adı :

Florakültör

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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