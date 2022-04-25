Florakültör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Florakültör maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Florakültör iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Florakültör iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Florakültör görev tanımı nedir, Florakültör ne iş yapar, Florakültör olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Florakültör mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Florakültör Tanımı;
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Florakültör Maaşı Ne Kadar? 2022 Florakültör Maaşları
Florakültör maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Florakültör maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Florakültör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6113.21
Meslek Adı :
Florakültör
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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