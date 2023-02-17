Floran Ajeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Floran Ajeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Floran Ajeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Floran Ajeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Floran Ajeti 13 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Floran Ajeti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Floran Ajeti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 28 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Floran Ajeti'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Floran Ajeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Floran Ajeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Floran Ajeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Floran Ajeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Thun U21

28 Ağu 2020 yılında FC Breitenrain

Floran Ajeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Floran Ajeti şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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