Florenc Ferruku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florenc Ferruku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florenc Ferruku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florenc Ferruku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florenc Ferruku 4 Temmuz 2001 tarihinde Mat şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florenc Ferruku Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına - tarihinde katılmıştır. Florenc Ferruku'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florenc Ferruku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florenc Ferruku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florenc Ferruku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florenc Ferruku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florenc Ferruku şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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