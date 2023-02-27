Florent Avdyli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Avdyli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Avdyli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Avdyli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Avdyli 10 Temmuz 1993 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Avdyli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olivin Agency yapmaktadır. Florent Avdyli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florent Avdyli'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florent Avdyli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florent Avdyli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florent Avdyli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Avdyli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kek-U Kastriot

31 Ocak 2012 yılında Ramiz Sadiku

1 Temmuz 2012 yılında KF Hajvalia

17 Şubat 2014 yılında KF Fushë Kosova

1 Temmuz 2014 yılında KF Feronikeli

16 Şubat 2015 yılında KF Trepca

1 Ağustos 2017 yılında KF Liria

1 Temmuz 2018 yılında KF Teuta

3 Ağustos 2021 yılında FC Prishtina

6 Ocak 2022 yılında KF Teuta

13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

29 Ocak 2023 yılında FC Malisheva

Florent Avdyli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Avdyli şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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