Florent Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Berisha 1 Ağustos 2000 tarihinde Lippstadt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Berisha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFC SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Florent Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florent Berisha'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florent Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florent Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florent Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2017 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2018 yılında Lippstadt U19

1 Temmuz 2019 yılında SV Lippstadt 08

1 Temmuz 2021 yılında SF Lotte

27 Ocak 2022 yılında FC Oberneuland

1 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück

Florent Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Berisha şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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