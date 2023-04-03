Florent Duparchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Duparchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Duparchy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Duparchy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Duparchy 20 Haziran 2000 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Duparchy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Frederic Guerra Player Agent yapmaktadır. Florent Duparchy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florent Duparchy'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florent Duparchy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florent Duparchy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florent Duparchy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Duparchy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2021 yılında Stade Reims B

Florent Duparchy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Duparchy şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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