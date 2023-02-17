Florent Genoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Genoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Genoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Genoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Genoud 15 Haziran 2003 tarihinde Aigle şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Genoud Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florent Genoud, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Florent Genoud'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florent Genoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florent Genoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florent Genoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Genoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U18

18 Ağu 2021 yılında FC Bulle

Florent Genoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Genoud şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.