Florent Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florent Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florent Hoti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florent Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florent Hoti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Hoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Hoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Hoti 11 Aralık 2000 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Kosova,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Hoti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Star Sports Management yapmaktadır. Florent Hoti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Florent Hoti'nin Arbroath FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florent Hotiboyu ve yaşı kaç

Florent Hoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florent Hoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Florent Hoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Hoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2017 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2020 yılında Dundee United

16 Ekim 2020 yılında Forfar Athletic

15 Ocak 2021 yılında Dundee United

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2022 yılında Arbroath

Florent Hoti kimdir

Florent Hoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Hoti şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rochdale AFC (2011–2017)

Florent Hoti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Florent Hoti nereli

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