Florent Ogier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Ogier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Ogier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Ogier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Ogier 21 Mart 1989 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Ogier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Florent Ogier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Florent Ogier'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florent Ogier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florent Ogier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florent Ogier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Ogier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AS Lyon-Duchère

1 Temmuz 2010 yılında Dijon

20 Temmuz 2011 yılında Besançon RC

30 Haziran 2012 yılında Dijon

25 Ocak 2013 yılında Paris FC

1 Temmuz 2013 yılında Poiré-sur-Vie

8 Eylül 2014 yılında Bourg-Péronnas

1 Temmuz 2016 yılında FC Sochaux

13 Temmuz 2018 yılında Clermont Foot

Florent Ogier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Ogier şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.