Florentin Bloch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florentin Bloch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florentin Bloch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florentin Bloch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florentin Bloch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florentin Bloch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florentin Bloch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florentin Bloch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florentin Bloch 2 Şubat 2000 tarihinde Vernon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florentin Bloch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Florentin Bloch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florentin Bloch'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florentin Bloch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florentin.16/

Florentin Blochboyu ve yaşı kaç

Florentin Bloch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florentin Bloch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Florentin Bloch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florentin Bloch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tours B

20 Temmuz 2019 yılında Toulouse

29 Ağustos 2021 yılında Unionistas CF

30 Temmuz 2022 yılında Sporting B

Florentin Bloch kimdir

Florentin Bloch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florentin Bloch şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paris Saint-Germain FC, Évreux FC 27

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Florentin Bloch nereli

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