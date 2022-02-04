Flori ne demek, TDK'ya göre Flori kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Flori ne demek? Flori TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi flori kelimesi. Peki flori ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre flori nedir, flori kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FLORİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Flori kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Flori kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre flori kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altın para

