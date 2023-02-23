Florian Baak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Baak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Baak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Baak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Baak 18 Mart 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Baak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDS SPORTS yapmaktadır. Florian Baak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Baak'nin FC Honka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Baak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flo_baak/

Florian Baak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Baak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Baak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Baak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2005 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2017 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC II

12 Ekim 2020 yılında FC Winterthur

29 Temmuz 2022 yılında FC Honka

Florian Baak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Baak şuan FC Honka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Florian Baak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Almanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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