Florian Bekteshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Bekteshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Bekteshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Bekteshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Bekteshi 2 Temmuz 2003 tarihinde Altstätten şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Bekteshi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florian Bekteshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Bekteshi'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Bekteshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Bekteshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Bekteshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Bekteshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Vaduz U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Vaduz II

12 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG

Florian Bekteshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Bekteshi şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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