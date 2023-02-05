Florian Bohnert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Bohnert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Bohnert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Bohnert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Bohnert 9 Kasım 1997 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Bohnert Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KRONNECT GmbH yapmaktadır. Florian Bohnert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Bohnert'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Florian Bohnert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Bohnert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Bohnert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Bohnert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RFCU Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2014 yılında Saarbrücken U19

28 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 II

13 Temmuz 2018 yılında FK Pirmasens

1 Temmuz 2019 yılında FSV Mainz 05 II

5 Temmuz 2021 yılında Pr. Niederkorn

1 Ocak 2023 yılında SC Bastia

Florian Bohnert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Bohnert şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florian Bohnert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avenir Beggen (2003-2011), Racing FC Union Luxemburg (2011-2013), 1. FC Saarbrücken (2013-2016)

Lüksemburg takımında 4 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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