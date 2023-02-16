Florian Carstens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Carstens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Carstens kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Carstens ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Carstens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Carstens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Carstens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Carstens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Carstens 8 Kasım 1998 tarihinde Marschacht şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Carstens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Briem Soccer Connection yapmaktadır. Florian Carstens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Carstens'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Florian Carstensboyu ve yaşı kaç

Florian Carstens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Carstens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Carstens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Carstens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2015 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2017 yılında St. Pauli II

19 Ekim 2018 yılında St. Pauli

21 Temmuz 2020 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2021 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Florian Carstens kimdir

Florian Carstens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Carstens şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Elbmarsch (2002-2011), TV Meckelfeld (2011-2013), MTV Treubund Lüneburg (2013-2014), FC St. Pauli (2014-2017)

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Florian Carstens nereli

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