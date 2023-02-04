Florian Chabrolle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Chabrolle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Chabrolle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Chabrolle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Chabrolle 7 Nisan 1998 tarihinde Montmorency şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Chabrolle Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wilders Sport yapmaktadır. Florian Chabrolle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Chabrolle'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Chabrolle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flochabrollee_/

Florian Chabrolle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Chabrolle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Chabrolle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Chabrolle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2018 yılında Marsilya

5 Ocak 2021 yılında AC Ajaccio

Florian Chabrolle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Chabrolle şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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