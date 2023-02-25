Florian Daci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Daci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Daci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Daci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Daci 2 Nisan 1991 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Daci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Florian Daci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Daci'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Daci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Daci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Daci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Daci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2013 yılında FK Tomori Berat

9 Ağustos 2014 yılında KF Naftëtari

5 Şubat 2016 yılında KF Turbina

8 Ağustos 2018 yılında KF Liria

1 Temmuz 2019 yılında KS Kastrioti

8 Ocak 2020 yılında FC Llapi

1 Ekim 2020 yılında FK Tomori Berat

12 Ocak 2021 yılında KF Turbina

1 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2022 yılında KS Lushnja

24 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Florian Daci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Daci şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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