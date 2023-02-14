Florian Danho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Danho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Danho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Danho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Danho 21 Haziran 2000 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Florian Thomas Danho Séké şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Danho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Florian Danho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Danho'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Florian Danho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Danho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florian Danho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Danho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Thonon Év. U19

1 Temmuz 2019 yılında Thonon Évian B

9 Temmuz 2020 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

5 Ağu 2021 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2022 yılında Stade-Lausanne

Florian Danho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Danho şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Balma (2017-2018), Thonon Évian Grand Genève FC (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.