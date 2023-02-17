Florian Eres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Eres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Eres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Eres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Eres 5 Haziran 1998 tarihinde Hohenems şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Florian Ereš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Eres Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nagel & Partner AG yapmaktadır. Florian Eres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Eres'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florian Eres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Eres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Eres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Eres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2014 yılında St. Gallen U18

27 Temmuz 2015 yılında Hohenems

1 Ocak 2018 yılında SW Bregenz

1 Temmuz 2019 yılında Hohenems

29 Ocak 2020 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

Florian Eres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Eres şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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VfB Hohenems (09/2006-), LAZ Vorarlberg (2010-2012), St. Gallen/Wil

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