Florian Escales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Escales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Escales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Escales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Escales 3 Şubat 1996 tarihinde Aix-en-Provence şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Escales Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Florian Escales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florian Escales'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Escales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Escales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Escales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Escales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Marseille U19

1 Temmuz 2015 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2016 yılında Marsilya

1 Temmuz 2019 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2020 yılında Bastia-Borgo

1 Temmuz 2021 yılında FC Annecy

Florian Escales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Escales şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florian Escales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympique de Marseille (2004-2015)

Fransa U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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